Пассажиров рейса Симферополь - Петербург шокировали гениталиями

Сотрудники линейного отдела полиции задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге пассажира, который на борту самолёта по пути из Симферополя показывал гражданам свои половые органы. Как сообщает КИА, ссылаясь на Северо-Западное управление МВД на транспорте, сотрудники правоохранительных органов «приняли» эксгибициониста прямо у трапа самолета.

По факту происшествия назначена проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Пока в полиции этот случай расценивают как развратные действия. Один из вопросов, важных для судьбы развратника, стали ли свидетелями неприглядного поступка несовершеннолетние.

