Пассажиров рейса Симферополь - Петербург шокировали гениталиями
Сотрудники линейного отдела полиции задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге пассажира, который на борту самолёта по пути из Симферополя показывал гражданам свои половые органы. Как сообщает КИА, ссылаясь на Северо-Западное управление МВД на транспорте, сотрудники правоохранительных органов «приняли» эксгибициониста прямо у трапа самолета.
По факту происшествия назначена проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Пока в полиции этот случай расценивают как развратные действия. Один из вопросов, важных для судьбы развратника, стали ли свидетелями неприглядного поступка несовершеннолетние.
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