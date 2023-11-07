Пассажиров поезда «Москва — Челябинск» эвакуировали в Рязани
7 ноября 202318:40
Пассажиры поезда №392 «Москва - Челябинск» были эвакуированы на железнодорожной станции «Рязань-1» по требованию правоохранительных органов, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что причиной эвакуации стало проведение оперативных мероприятий, на график следования других поездов остановка не повлияла.
«Спустя 40 минут пассажиры были возвращены в вагоны, поезд продолжил движение по маршруту», - говорится в сообщении.
Ранее в Москве из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва был эвакуирован Киевский вокзал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru