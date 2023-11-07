Пассажиров поезда «Москва — Челябинск» эвакуировали в Рязани

Пассажиры поезда №392 «Москва - Челябинск» были эвакуированы на железнодорожной станции «Рязань-1» по требованию правоохранительных органов, сообщает РИА Новости.

Ми-8 эвакуировал экипаж севшего на мель в Баренцевом море «Александра Гусева»

Отмечается, что причиной эвакуации стало проведение оперативных мероприятий, на график следования других поездов остановка не повлияла.

«Спустя 40 минут пассажиры были возвращены в вагоны, поезд продолжил движение по маршруту», - говорится в сообщении.

Ранее в Москве из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва был эвакуирован Киевский вокзал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/mkhusnullin
ТЕГИ:РязаньРЖДЭвакуацияПоезд

Горячие новости

Все новости

партнеры