Ми-8 эвакуировал экипаж севшего на мель в Баренцевом море «Александра Гусева»
Экипаж грузового судна «Александр Гусев», которое сегодня утром село на мель в губе Карелинская Баренцева моря, эвакуирован вертолётом. Моряков доставят в аэропорт базирования в Мурмашах Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра, передает «Интерфакс».
Вертолет Ми-8 взял членов экипажа с берега, куда они перебрались самостоятельно, опасаясь, что судно может опрокинуться. К вылету на помощь морякам также были подготовлены вертолеты МЧС и Северного флота.
Грузовое судно «Александр Гусев» в 07:36 по московскому времени село на мель в расщелине губы Карелинская. Согласно информации от капитана, электроснабжения судна было нарушено при поднятии якоря. В итоге, оно было прижато к скалистому берегу. Из-за прибоя и четырехметровых волн возникла угроза опрокидывания.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее МЧС объявило о введение ограничения на выход маломерных судов в акваторию Баренцева моря из-за неблагоприятных погодных условий. Действует режим «Повышенная готовность».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru