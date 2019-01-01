Пассажир упал на рельсы в московском метро
В столичном метрополитене произошел сбой движения поездов по красной ветке из-за падения человека на рельсы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По данным собеседника агентства, пассажир упал на рельсы на станции «Фрунзенская» примерно в 08:55. В связи с этим было снято напряжение контактного рельса. О состоянии упавшего не сообщается.
Как сообщает Москва 24, отсутствует движение поездов от станции «Парк культуры» до станции «Спортивная», а в обратном направлении наблюдаются увеличенные интервала движения поездов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей