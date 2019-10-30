Пассажир упал между вагонами на станции метро «Маяковская» в Москве
30 октября 201921:14
В Москве на станции на «зеленой» ветке метрополитена приостановили движение поездов из-за падения пассажира на рельсы между вагонами. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что инцидент произошел после стандартного часа пик, около 20.00 часов вечера. По данным агентства, упавший человек выжил, его достали с путей на платформу после снятия напряжения контактного рельса.
Что стало причиной произошедшего не сообщается.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
Горячие новости
- «Зенит» вышел в четвертьфинал Кубка России, обыграв «Томь»
- Пассажир упал между вагонами на станции метро «Маяковская» в Москве
- СК: Участник московских протестов признал вину в атаке на полицейского
- Появились новые подробности бойни в воинской части в Забайкалье
- Фатальные обстоятельства. Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье