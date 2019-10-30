Пассажир упал между вагонами на станции метро «Маяковская» в Москве

В Москве на станции на «зеленой» ветке метрополитена приостановили движение поездов из-за падения пассажира на рельсы между вагонами. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что инцидент произошел после стандартного часа пик, около 20.00 часов вечера. По данным агентства, упавший человек выжил, его достали с путей на платформу после снятия напряжения контактного рельса.

Что стало причиной произошедшего не сообщается.



