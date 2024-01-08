Пасечник: В ЛНР произошел нештатный сход авиационного боеприпаса
Внештатный сход авиационного боеприпаса «ФАБ-250» произошел над городом Рубежное, пострадавших нет. Об этом сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.
Отмечается, что ЧП произошло при выполнении боевых задач самолетом Воздушно-космических сил РФ.
«К счастью, никто не пострадал. Жителей ближайших домов оперативно эвакуировали. Всем предложили разместиться в пункте временного размещения. Там сейчас находится пять человек, включая двоих детей», — написал Пасечник в своем Telegram-канале.
На месте инцидента работают сотрудники МВД, МЧС, военной комендатуры, решается вопрос об обезвреживании авиабомбы.
Ранее нештатный сход боеприпаса самолета зафиксировали в Воронежской области, в результате было повреждено шесть частных строений, напоминает RT.
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