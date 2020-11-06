Парижскую квартиру принцессы Саудовской Аравии ограбили на 1,5 млн евро
Неизвестные ограбили квартиру принцессы Саудовской Аравии в Париже, общая сумма ущерба составила 1,5 миллиона евро. Об этом сообщает Le Parisien.
По данным издания, злоумышленники вынесли из квартиры в 16-м округе Парижа 20 сумок общей стоимостью 50 тысяч евро, драгоценности и меха.
Французская полиция не обнаружила в квартире следов взлома и подозревает в ограблении друга саудовской принцессы. По словам правоохранителей, ранее он предлагал ей продать дорогостоящие вещи на Ebay.
В момент ограбления хозяйка квартиры находилась на юге Франции. Узнав об инциденте, 47-летняя принцесса почувствовала себя плохо. В состоянии шока её госпитализировали в одну из парижских клиник.
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