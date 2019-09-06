Памфилова рассказала о самочувствии после ночного нападения
Председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова чувствует себя нормально. В интервью «Известиям» она сообщила, после нападения на нее сегодня ночью, чувствует себя хорошо. Добавив, что «переживет это».
В ночь на пятницу неизвестный в маске через окно пробрался на террасу дома Памфиловой. Налетчик ткнул главу ЦИК электрошокером, но забыл его включить. В итоге в ходе стычки Памфилова всё же отбилась от преступника.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 («Разбой с незаконным проникновением в жилище») УК РФ.
Сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ЦИК пишет, что сегодня у Эллы Памфиловой обычный рабочий день Она принимает участие в международной конференции «Цифровизация избирательного процесса. Гуманитарное измерение».
Ранее НСН писала, что руководство МВД взяло уголовное дело нa контроль.
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