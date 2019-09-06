Памфилова рассказала о самочувствии после ночного нападения

Председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова чувствует себя нормально. В интервью «Известиям» она сообщила, после нападения на нее сегодня ночью, чувствует себя хорошо. Добавив, что «переживет это».

В ночь на пятницу неизвестный в маске через окно пробрался на террасу дома Памфиловой. Налетчик ткнул главу ЦИК электрошокером, но забыл его включить. В итоге в ходе стычки Памфилова всё же отбилась от преступника.