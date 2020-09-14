Паломник-боксёр с ножом забрался на крышу Александро-Невской лавры

Сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с мужчиной, который забрался ещё ночью на крышу одного из зданий Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. В руках он держит нож, никаких определённых требований не выдвигает.

По предварительной информации, это 40-летний житель Ростова по имени Сергей. Он приехал в северную столицу этим летом в качестве паломника и остался жить в обители, исполняя обязанности трудника. Он в разводе, но у него есть подруга, которую пока никак мне могут найти, сообщают «Невские Новости». Известно также, что раньше он увлекался боксом.

В Лавре говорят, что последнее время Сергея беспокоили мысли о каком-то преследовании. Мужчина заявляет, что, если уйдёт с крыши, его убьют. Он также считает, что в реке сидят в засаде водолазы, которые его отслеживают. До этого на учете у психиатра Сергей не состоял.

Происшествие не повлияло на функционирование Александро-Невской Лавры, она открыта для посещения. Сотрудники правоохранительных органов ведут с ним переговоры с подъёмника.

