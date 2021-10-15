Палестинец погиб при столкновении с израильскими военными у реки Иордан

Стрельба произошла на Западном берегу реки Иордан, в результате чего погиб один палестинец. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что огонь открыли израильские военные по группе молодых людей. По некоторым данным, военные применили оружие после того, как молодые люди бросили бутылку с зажигательной смесью в израильскую машину.

Также в результате стрельбы еще один человек был ранен. Его задержали.



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ТЕГИ:ИзраильПалестина
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