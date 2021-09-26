Пакет с паспортами выкинули на свалку в Алтайском крае

«Установлено, что документы были подготовлены сотрудником для дальнейшего уничтожения - в них были проставлены соответствующие штампы, вырезаны номера. По предварительной информации, сотрудник по ошибке отправил пакет с недействительными документами на свалку. Как только ошибка была обнаружена, документы собрали и направили на утилизацию», - рассказали в пресс-службе.

В ходе проверки действий сотрудников управления по вопросам миграции и оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю установят обстоятельства происшествия и по ее итогам примут необходимое решение.

