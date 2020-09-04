Озвучена версия смертельного взрыва в центре Тбилиси
Взрыв прогремел в центре Тбилиси у здания Филармонии на улице Костава. По предварительным данным, погиб один человек, двое получил ранения. Согласно сообщению «Грузия онлайн», там сдетанировал кислородный баллон на территории ночного клуба, где проводился ремонт.
На месте работают бригады пожарных-спасателей и патрульная полиция. Территория ЧП оцеплена. Официальных комментариев от органов власти пока не поступало.
Взрывной волной в нескольких близлежащих домах выбило окна, улица Костава полностью перекрыта как для пешеходов, так и для транспорта.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 110 / сут.
Умерли
17 649+121 / сут.
Выздоровели
833 тыс.+5 812 / сут.
- Скончался легендарный авиаконструктор «Туполева»
- Озвучена версия смертельного взрыва в центре Тбилиси
- Наталья Сергунина: компании из 73 регионов России стали партнерами МИК
- СМИ: Следы «Новичка» найдены на бутылке Навального и в анализах
- Названы сроки вакцинации населения России от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru