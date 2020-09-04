Озвучена версия смертельного взрыва в центре Тбилиси

Взрыв прогремел в центре Тбилиси у здания Филармонии на улице Костава. По предварительным данным, погиб один человек, двое получил ранения. Согласно сообщению «Грузия онлайн», там сдетанировал кислородный баллон на территории ночного клуба, где проводился ремонт.

На месте работают бригады пожарных-спасателей и патрульная полиция. Территория ЧП оцеплена. Официальных комментариев от органов власти пока не поступало.

Взрывной волной в нескольких близлежащих домах выбило окна, улица Костава полностью перекрыта как для пешеходов, так и для транспорта.

