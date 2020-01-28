«Овца драная!» Видео драки женщин за место в подмосковном автобусе
Две пассажирки устроили потасовку за место в автобусе в подмосковном городе Видное. Как рассказывают очевидцы в социальных сетях, стычка между двумя дамами возникла в рейсовом автобусе №471.
На кадрах женщины начинают выяснять отношения, после чего вцепляются друг другу в волосы. Судя по внешнему виду и акценту, одна из участниц потасовки – уроженка Кавказа.
В ходе ссоры пассажирки не стесняются в выражениях, употребляют ругательства, в том числе, нецензурные, и не реагируют на призывы окружающих успокоиться, отмечает РЕН ТВ.
«Проститутка», - бросает в конце потасовки более старшая участница конфликта своей сопернице.
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