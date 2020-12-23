Отстранённый мэр Томска Иван Кляйн стал фигурантом второго уголовного дела
Следственный комитет РФ возбудил второе уголовное дело в отношении временно отстранённого от должности мэра Томска Ивана Кляйна. В сообщении регионального управления СК РФ говорится, что чиновника подозревают в «превышении должностных полномочий, совершенным главой органа местного самоуправления».
По версии следствия, в 2015 году начальник департамента архитектуры и градостроительства города получил от Кляйна незаконное указание предоставить его дочери земельный участок в Томске без проведения торгов. После этого, мэрия и дочь Кляйна заключили договор купли-продажи данного земельного участка по цене ниже рыночной.
В СК считают, что своими действиями подозреваемый причинил существенный вред интересам общества и государства, дискредитировал органы власти и нарушенил права граждан на приобретение указанного земельного участка. Кроме того, в результате сделки ущерб был нанесён бюджету Томска.
Мэр Томска Иван Кляйн был арестован по делу о «превышении полномочий» в ноябре 2020 года. Оба уголовных дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.
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