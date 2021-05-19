Отравившиеся газом школьники находятся в легкой степени тяжести

Состояние учеников школы №26 в Новокузнецке, которые отравились газом, оценивается как легкое или средне-легкое, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.

Предположительно, причиной отравления стало распыление перцового баллончика. В результате были госпитализированы 11 школьников. Следственный комитет и прокуратура ведут проверку, пишет портал News.ru.

Два ученика находятся в реанимации, однако их жизням ничего не угрожает. Их поместили туда, чтобы было удобнее наблюдать за их состоянием на приборах, отметил Дужик. Остальные дети находятся в педиатрическом отделении под наблюдением.

