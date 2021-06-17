Открытый огонь на фабрике во Владимирской области ликвидирован

Открытое горение на фабрике пиломатериалов в городе Струнине Владимирской области остановлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По данным ведомства, пожарным удалось ликвидировать открытый огонь в 22:23 по московскому времени. Пожар на фабрике по производству пиломатериалов, расположенной по улице Островского, начался за четыре часа до этого, в 18:27 сообщение о возгорании поступило в спасательные службы.

Огонь охватил два цеха, котельную и склад готовых пиломатериалов, общая площадь которых составила 9 250 квадратных метров. Пожарные присвоили происшествию повышенный ранг сложности. Позднее пожар удалось локализовать на площади 3 000 квадратных метров.

Ранее ТАСС передавал, что в результате пострадали два человека. Они направлены в больницу, об их состоянии не сообщается. Причины пожара уточняются.

