Открытое горение частных домов ликвидировано под Анапой
8 октября 202416:37
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение частных домов в окрестностях Анапы. Серьёзный пожар возник в посёлке Супсех.
По данным главка МЧС по Краснодарскому краю в населенном пункте огонь охватил три здания на общей площади не менее тысячи квадратных метров. По предварительной информации, люди не пострадали.
В борьбе с огнём принимают участие около 40 пожарных и 12 единиц техники. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас сотрудники МЧС занимаются проливкой и разборкой поврежденных огнем конструкций.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru