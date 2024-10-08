Открытое горение частных домов ликвидировано под Анапой

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение частных домов в окрестностях Анапы. Серьёзный пожар возник в посёлке Супсех.

По данным главка МЧС по Краснодарскому краю в населенном пункте огонь охватил три здания на общей площади не менее тысячи квадратных метров. По предварительной информации, люди не пострадали.

В борьбе с огнём принимают участие около 40 пожарных и 12 единиц техники. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас сотрудники МЧС занимаются проливкой и разборкой поврежденных огнем конструкций.

