Происшествия
В результате наводнения в Иркутской области пострадали тысячи жилых домов и приусадебных участков, несколько десятков социально значимых объектов.
Открыт счет для оказания помощи жителям Иркутской области
3 июля20:40
Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области открыт счет для оказания помощи гражданам, пострадавшим от паводка, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
В результате наводнения в Иркутской области пострадали тысячи жилых домов и приусадебных участков, несколько десятков социально значимых объектов.
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ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
ТЕГИ:Иркутская Область
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