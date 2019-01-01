Происшествия

Открыт счет для оказания помощи жителям Иркутской области

3 июля20:40

Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области открыт счет для оказания помощи гражданам, пострадавшим от паводка, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

В результате наводнения в Иркутской области пострадали тысячи жилых домов и приусадебных участков, несколько десятков социально значимых объектов.

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ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
ТЕГИ:Иркутская Область