Отказ тормозов мог стать причиной массового ДТП в Подмосковье с жертвами
Причиной массовой автомобильной аварии в Московской области, как предполагается, стал отказ тормозов грузовика. Такую версию ТАСС озвучили в оперативных службах.
Именно этот грузовой автомобиль вызвал череду столкновений. Всего, по данным подмосковного главка МЧС, участниками ДТП стали 11 машин. Погибли трое человек, столько же пострадали.
ДТП случилось в Серпухове, на 102 километре трассы М-2. В аварию попали пять легковых автомашин и шесть грузовых. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на МЧС, на месте работают более 30 спасателей и 13 единиц техники.
Для устранения затора пришлось распилить разделительную конструкцию между полосами, чтобы организовать реверсивное движение автотранспорта.
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