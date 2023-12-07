Отец устроившей стрельбу девочки в гимназии Брянска задержан
Задержан отец восьмиклассницы, которая устроила стрельбу из ружья в одной из гимназий Брянска. Следователи допрашивают его, чтобы понять, каким образом его 14-летняя дочь смогла завладеть оружием.
Как сообщает Shot, накануне отцу девочки исполнилось 53 года. Не исключено, что дочь как раз воспользовалась этим обстоятельством и забрала ружьё.
В результате стрельбы погибла девочка, сама виновница происшествия покончила с собой, ещё пятеро человек получили ранения. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», один из раненных учеников находится в тяжёлом состоянии.
По информации помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, его оперируют.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru