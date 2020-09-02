Отдыхающих в Приморье предупредили о семиметровых волнах
Из-за урагана, вызванного прохождением тайфуна «Майсак», в Приморском крае ожидается усиление ветра и волны высотой до семи метров, предупредили региональные экстренные службы. Отдыхающих призвали срочно покинуть прибрежную зону.
Влияние тайфуна будет особенно заметным в западе и юго-западе края, где возможны ливни и порывы ветра до 28 метров в секунду, приводит сообщение телеканал «360». У мысов залива Петра Великого ожидается ураганный ветер скоростью до 38 м/с.
В регионе уже идут сильные дожди, которые размыли несколько дорог. Штормовое предупреждение из-за тайфуна объявлено на 3 и 4 сентября. В Приморье советуют пока отложить рыбалку и охоту, а также выходы по туристическим маршрутам. Населению рекомендуют воздержаться от купания, а владельцам маломерных судов – от выхода в море.
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