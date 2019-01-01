«Отдайте мои деньги!». Сумасшедшая разгромила офис Сбербанка. Видео

После этого женщина выкинула в окно монитор компьютера со стола одного из сотрудников, громко крича «Отдайте мои деньги, отдайте мою карточку!». Затем она принялась каталась по полу.

Клиентов Сбербанка пришлось эвакуировать. Сотрудники Росгвардии с большим трудом вытащили буянющую на улицу. Далее её передали специалистам-психиатрам.

