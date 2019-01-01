«Отдайте мои деньги!». Сумасшедшая разгромила офис Сбербанка. Видео
Жительница Воскресенска устроила погром в офисе отделения Сбербанка на улице Зелинского, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». Как рассказали очевидцы происшествия, в операционном зале, неадекватная на первый взгляд, клиентка стала наскакивать на менеджеров и кидать различные предметы.
После этого женщина выкинула в окно монитор компьютера со стола одного из сотрудников, громко крича «Отдайте мои деньги, отдайте мою карточку!». Затем она принялась каталась по полу.
Клиентов Сбербанка пришлось эвакуировать. Сотрудники Росгвардии с большим трудом вытащили буянющую на улицу. Далее её передали специалистам-психиатрам.
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