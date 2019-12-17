Оставленный в машине ребенок погиб на Урале

В селе Покровское недалеко от Каменска-Уральского в Свердловской области погиб полуторамесячный ребенок, оставленный в машине родителями.

Как заявили в правоохранительных органах, родители оставили ребенка в салоне, а когда вернулись спустя непродолжительное время – он уже был мертв.

По предварительным данным, ребенок задохнулся из-за того, что одежда сползла ему на лицо и перекрыли дыхательные пути, сообщает Ura.ru.

