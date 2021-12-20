Останки человека в плёнке нашли на кладбище в Тольятти
Свёртки с костными останками найдены в Тольятти на территории городского кладбища при подготовке нового захоронения. Следователи организовали проверку по данному факту, информирует Следственное управление Следственного комитета по Самарской области.
Назначено проведение ряда экспертиз. По их результатам будет определено, была ли смерть криминальной или нет. Как уточнили в региональном управлении СК, человеческие останки были завернуты в пленку. Всего в пределах одной могилы обнаружено четыре таких свёртка.
Ранее в соцсетях появились утверждения, что в данном месте никого до этого официально не хоронили.
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