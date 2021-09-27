Организатор восхождения на Эльбрус дал признательные показания
Организатор восхождения на Эльбрус, в ходе которого 23 сентября погибли пять человек, на допросе написал явку с повинной и дал признательные показания, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.
В сообщении говорится, что было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».
Организатор восхождения задержан, следствие намерено обратиться в суд для избрания ему меры пресечения, добавили в ведомстве.
Ранее группа альпинистов при восхождении на Эльбрус попала в сильную метель и запросила помощи у спасателей. Пять человек погибли, сообщает телеканал «МИР 24».
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