Организатор молодежных военных игр задержан за изнасилование школьницы
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве организатора молодежных игр по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Как сообщает сайт KP.RU, по версии следствия, 47-летний мужчина трое суток совершал половое насилие над 12-летней школьницей, которая до этого убежала из дома.
Игорь Толстошеин познакомился с девочкой в интернете год назад. Пострадавшая уже опознала извращенца. Установлено, что она не единственная его жертва. В телефоне подозреваемого обнаружена переписка с сотнями несовершеннолетних до 13 лет. Возбуждено уголовное дело.
Суд отправил Толстошеина под арест в следственный изолятор на два месяца. Сам мужчина женат, воспитывает двоих детей. Он, в частности, был одним из организаторов Международной военно-тактической игры «ЗАРЯ: Сутки на броне» на Кубок Министра обороны РФ для участников не старше 18 лет.
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