Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Москве

В Сети появились видео с места ДТП в столичном районе Люблино, где городской автобус въехал в остановку общественного транспорта. Видно, что транспортное средство снесло одно из стёкол и остановилось примерно в двух десятках метров.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на ГУ МВД по Москве, пострадали три человека. По неофициальным данным, есть погибший.

В самом автобусе никто не пострадал, травмы получили люди, ожидавшие транcпорта на остановке «Бассейн», уточняет РЕН ТВ.

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