Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Москве

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на ГУ МВД по Москве, пострадали три человека. По неофициальным данным, есть погибший.

В самом автобусе никто не пострадал, травмы получили люди, ожидавшие транcпорта на остановке «Бассейн», уточняет РЕН ТВ.

