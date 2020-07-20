Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Москве
В Сети появились видео с места ДТП в столичном районе Люблино, где городской автобус въехал в остановку общественного транспорта. Видно, что транспортное средство снесло одно из стёкол и остановилось примерно в двух десятках метров.
Один человек погиб после наезда автобуса на остановку в московском районе Люблино.— Телеканал 360° (@360tv) July 20, 2020
В дептрансе сообщили, что водитель не справилась с управлением. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего pic.twitter.com/FSd58LZp9k
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на ГУ МВД по Москве, пострадали три человека. По неофициальным данным, есть погибший.
В самом автобусе никто не пострадал, травмы получили люди, ожидавшие транcпорта на остановке «Бассейн», уточняет РЕН ТВ.
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