Опубликовано видео перехвата бомбардировщиков США над Охотским морем
Истребители Восточного военного округа поднимались в воздух для перехвата бомбардировщиков В-52Н американских ВВС над Охотским морем. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
Как отмечается в сообщении, 19 июня российские истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 взяли на сопровождение два бомбардировщика В-52Н ВВС США. Полёт выполнялся в соответствии с международными правилами над нейтральными водами.
Между тем, Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения американских бомбардировщиков.
17 июня за полётом бомбардировщиков В-52Н над северо-восточной частью Тихого океана наблюдали российские РЛС. Тогда полёт проходил в 300 км от российской границы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru