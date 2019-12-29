Опубликована хронология авиакатастрофы в Алма-Ате
Международный аэропорт Алма-Аты на странице в Facebook хронологию крушения самолёта авиакомпании BEK AIR, которая произошла 27 декабря и привела к гибели 12 человек, сообщает Газета.ru.
Регистрация на рейс началась в 05:35 (02:35 мск), завершилась в 06:35. Посадка пассажиров завершилась в 07:03. Самолет взлетел в 07:21, а в 07:22 борт пропал с радаров, приводит RT текст сообщения.
Из тайминга понятно, что самолет Fokker-100, принадлежащий авиакомпании Bek Air, пропал с радаров буквально через минуту после взлета. Уже через две минуты руководитель полетов объявил тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной команды аэропорта.
Сообщение о произошедшей катастрофе аэропорт получил спустя десять минут.
Напомним, самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air упал сразу после взлёта из аэропорта Алма-Аты. По последним данным, погибли 12 человек, 49 пострадали. Всего на борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа.
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