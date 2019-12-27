Авиакатастрофа Fokker-100 стала второй с этим самолетом в Казахстане

Катастрофа пассажирского Fokker-100 авиакомпании Bek Air при взлёте в Алма-Ате стала уже второй аварией с этим типом самолёта в Казахстане. Упавшее сегодня воздушное судно голландского производства получило сертификат летной годности в мае этого года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Самолет был произведен в апреле 1996 года. После авиакатастрофы полеты авиакомпании Bek Air временно запрещены, также в Казахстане приостановлена эксплуатация Fokker-100 в целом. Сейчас около 50 авиакомпаний из разных стран используют этот среднемагистральный самолет для воздушных перевозок, отмечает телеканал «360».

Первое происшествие с этим типом самолета той же компании в Казахстане случилось в конце марта 2016 года. Fokker-100 совершил аварийную посадку с невыпущенным передним шасси в аэропорту Нур-Султана. В тот раз обошлось без погибших и пострадавших, сама машина была серьёзно повреждена.

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал «360», что у этих самолетов всегда возникали проблемы с шасси – не только в Казахстане. В целом, эксперт положительно оценил этот тип самолета.

