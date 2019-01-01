Опубликован отчёт о крушении самолёта совладелицы S7

Немецкое федеральное бюро расследований авиационных происшествий опубликовало предварительный отчёт о крушении самолёт Epic LT RA-2151G, в котором погибла совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева.

Как сообщает Москва 24, в отчёте обнародованы показатели радаров, а также свидетельства диспетчеров и очевидцев.

Последними словами пилота Epic LT по отношению к руководителю полета стали «<…>могу я <…> выйти на траекторию?». Ему ответили утвердительно и посоветовали повернуть налево, так как лайнер заходил на взлетно-посадочную полосу по диагонали.

При этом свидетели, которые в момент происшествия находились рядом с диспетчерским пунктом, рассказали, что угол крена самолёта в этот момент составлял примерно 35-40 градусов, после чего воздушное судно вошло в пике и ударилось о землю.

Как напоминает Ura.ru, бизнес-джет марки Epic разбился 31 марта рядом с аэропортом Франкфурта-Эгельсбаха. На борту находились глава совета директоров S7 Group Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. Все они погибли.

Ранее экс-замминистра гражданской авиации пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН предположил, что могло стать причиной крушения самолет Epic-LT при заходе на посадку в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

