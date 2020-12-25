Оппозиция Армении перекрыла центральный проспект Еревана

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна вновь вышли на акцию протеста, перекрыв проспект в центре Еревана, передаёт РИА Новости.

По сообщению корреспондента агентства, демонстранты расположились на проспекте Баграмяна, где находятся здание парламента и резиденция президента республики.

Протестующие требуют отставки Пашиняна и скандируют «Армения без Никола». На место акции прибыла полиция, правоохранители пытаются освободить проезжую часть.

Акции протеста оппозиции проходят в Ереване с ноября. Демонстранты требуют отставки премьер-министра, подписавшего соглашение о прекращении огня в Карабахе. Документ назвали предательством армянского народа. Оппозиционеры предложили на должность Пашиняна экс-руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.

Соглашение лидеров России, Армении и Азербайджана было подписано 9 ноября. Согласно документу, стороны конфликта в Карабахе должны прекратить военные действия, обменяться погибшими и пленными. Кроме того, Армения передаёт ряд районов Карабаха Азербайджану, а в регионе разместятся российские миротворцы.

