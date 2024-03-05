Опоздание поездов достигает 8 часов из-за закрытия Крымского моста
Не менее девяти поездов отстают на много часов от расписания в связи с продолжительным перекрытием Крымского моста минувшей ночью и утром во вторник, 5 марта. Об этом информирует оператор железнодорожных перевозок на крымском направлении «Гранд Сервис Экспресс».
В частности, по пути с полуострова поезд N 068 Симферополь - Москва опаздывает примерно на восемь часов, отставание поезда N 426 Симферополь – Кисловодск от графика составляет пять с лишним часов. Такая же задержка у поезда N 174 Евпатория – Москва. Поезд N 092 Севастополь-Москва задерживается в пути более чем на четыре часа.
В сторону Крыма задерживаются поезда N 316 Адлер - Симферополь, N 425 Кисловодск - Симферополь, N 092 Москва - Севастополь, N 173 Москва – Евпатория. Отставание от расписания составляет от пяти до семи часов. Поезд Москва – Симферополь отстаёт от графика менее чем на три часа.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», движение автомобилей по Крымскому мосту было прервано с 0:35 по московскому времени. Затем закрылось железнодорожное движение. Об открытии транспортного перехода было объявлено в 8:49 утра. Причины перекрытия моста не называются.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru