Оперштаб развёрнут в Оренбуржье после смертельных отравлений суррогатом

Оперативный медицинский штаб развёрнут в Оренбургской области в связи с отравлением людей суррогатным алкоголем. Число госпитализированных в реанимационных отделениях Домбарского района увеличилось до трех, сообщили в региональном Минздраве. Симптомы аналогичны отравлению метиловым спиртом.

За последние сутки в Домбарском и Ясненском районах, по последним данным умерли 10 человек с предварительным диагнозом «токсическое действие этанола». Возбуждено два уголовных дела.

Глава областного Минздрава Татьяна Савинова провела экстренное видеоселекторное совещание с главными врачами медучреждений Восточного Оренбуржья. Медики обсудили клиническую картину состояния пострадавших.

Мобилизованы 10 аппаратов искусственной вентиляции лёгких на случай поступления новых пострадавших. В готовности находятся вертолеты санитарной авиации на случай возможной эвакуации.

