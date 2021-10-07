Оперштаб развёрнут в Оренбуржье после смертельных отравлений суррогатом

Оперативный медицинский штаб развёрнут в Оренбургской области в связи с отравлением людей суррогатным алкоголем. Число госпитализированных в реанимационных отделениях Домбарского района увеличилось до трех, сообщили в региональном Минздраве. Симптомы аналогичны отравлению метиловым спиртом.

За последние сутки в Домбарском и Ясненском районах, по последним данным умерли 10 человек с предварительным диагнозом «токсическое действие этанола». Возбуждено два уголовных дела.

Глава областного Минздрава Татьяна Савинова провела экстренное видеоселекторное совещание с главными врачами медучреждений Восточного Оренбуржья. Медики обсудили клиническую картину состояния пострадавших.

Мобилизованы 10 аппаратов искусственной вентиляции лёгких на случай поступления новых пострадавших. В готовности находятся вертолеты санитарной авиации на случай возможной эвакуации.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Оренбургская ОбластьОтравлениеАлкоголь
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