Оперную певицу заподозрили в дебоше на Рублёвке

Полиция проверяет информацию о том, что оперная певица Вера Кононова устроила дебош и погром на Рублёвке. Супруг артистки, предприниматель Михаил Саталкин утверждает, что она побила стекла в его особняке в одном из элитных поселений Барвихи. Как сообщает сайт KP.RU, по версии мужчины, произошло это в его отсутствие, причём жена сама написала ему об этом, когда он был за границей.

Разборки между супругами идут уже довольно давно. Несколько месяцев назад солистка обращалась с заявлением в полицию с жалобой на пьяные выходки своего супруга. Женщина утверждала, что Саталкин начинал избивать её, когда выпивал.

Вера Кононова выступала в Барселоне, Германии, Англии, Польше, а также Австрии. В свое время Кононова сотрудничала с такими именитыми исполнителями как Зураб Соткилава, Любовь Казарновская, Елена Образцова и другими.

