Онколог поставил пациентам ложные диагнозы ради получения прибыли

В ведомстве отметили, что преступления были совершены в отношении 13 пациентов в период с августа 2021 года по ноябрь 2022 года. Таким образом, бывший врач получил социальную доплату в размере 39 тысяч рублей — ее выплачивают за раннюю диагностику онкологического заболевания.

В отношении медика было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения. Фигурант не признал свою вину, дело направили в суд.

Ранее министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина задержали по обвинению в присвоении и превышении должностных полномочий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

