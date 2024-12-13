Онколог поставил пациентам ложные диагнозы ради получения прибыли
Врача-онколога из города Суворов (Тульская область) обвинили в том, что он поставил пациентам ложные онкологические диагнозы ради того, чтобы получить премии. Об этом на своем сайте сообщила региональная прокуратура.
В ведомстве отметили, что преступления были совершены в отношении 13 пациентов в период с августа 2021 года по ноябрь 2022 года. Таким образом, бывший врач получил социальную доплату в размере 39 тысяч рублей — ее выплачивают за раннюю диагностику онкологического заболевания.
В отношении медика было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения. Фигурант не признал свою вину, дело направили в суд.
Ранее министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина задержали по обвинению в присвоении и превышении должностных полномочий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru