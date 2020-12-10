Омская фирма «потеряла» беспилотник за 2 млн рублей

Полиция Омска «объявила розыск» беспилотного летательного аппарата, который бесследно исчез во время аэросъемки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области.

О пропаже беспилотника, который стоит около двух миллионов рублей, полицейским сообщил представитель компании, которая занимается разработкой и производством беспилотных авиационных систем.

В ноябре фирма отправила дорогостоящий крупногабаритный беспилотник на картографическую съёмку, которая проходила на территории Октябрьского округа Омска. Через некоторое время, из-за низкого уровня заряда батарей, летательный аппарат приземлился, предположительно, у дома на Космическом проспекте, однако представители компании его так и не нашли.

В сообщении правоохранителей отмечается, что пропавший беспилотник весьма крупный: размах крыльев достигает почти трёх метров и самостоятельный запуск подобного дрона опасен для людей и имущества.

