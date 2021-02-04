Омбудсмен Москвы опровергла слухи о переполненных камерах в Сахарово
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что информация о переполненных камерах в Сахарово не соответствует действительности, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Комментируя появившиеся в СМИ сообщения, что в одной камере в Сахарово размещены 28 человек, Потяева рассказала, что это не камера, а место для временного пребывания, куда людей, по их просьбе, перевели, чтобы они «не сидели в мороз в автозаках или автобусах».
«Они там были не размещены, это была как комната приёма. А дальше они все были размещены в камерах по четыре-шесть человек. Я это уже проверила», - добавила Потяева.
По её словам, она провела в Сахарово «больше, чем полдня» и осмотрела все камеры, а немногочисленные жалобы некоторые задержанные высказали по поводу «отсутствия бытовых принадлежностей» - тапочек, зубных щеток, полотенец.
«Люди находятся в нормальных условиях с точки зрения размещения, для всех выдано постельное белье, в камере есть возможность написать обращение в адрес какой-либо инстанции или адвоката», - сказала Потяева.
Ранее в одном из Telegram-каналов разместили фотографию восьмиместной камеры спецприемника в Сахарово в Новой Москве, в которой временно разместили 28 задержанных. Член столичной ОНК Марина Литвинович рассказала, что в Сахарово находятся 506 россиян, большинство из которых - с несогласованных акций.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 714 / сут.
Умерли
75 205+521 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+24 546 / сут.
- Финансовый коуч рассказала об идеальной модели семейного бюджета
- Собянин рассказал, когда в Москве могут снять основные ограничения
- Власти Подмосковья намерены учредить День наукоградов
- Омбудсмен Москвы опровергла слухи о переполненных камерах в Сахарово
- Партия «Оппозиционная платформа - за жизнь» объявила о начале процедуры импичмента Зеленскому
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru