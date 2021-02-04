Омбудсмен Москвы опровергла слухи о переполненных камерах в Сахарово

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что информация о переполненных камерах в Сахарово не соответствует действительности, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Комментируя появившиеся в СМИ сообщения, что в одной камере в Сахарово размещены 28 человек, Потяева рассказала, что это не камера, а место для временного пребывания, куда людей, по их просьбе, перевели, чтобы они «не сидели в мороз в автозаках или автобусах».

«Они там были не размещены, это была как комната приёма. А дальше они все были размещены в камерах по четыре-шесть человек. Я это уже проверила», - добавила Потяева.

По её словам, она провела в Сахарово «больше, чем полдня» и осмотрела все камеры, а немногочисленные жалобы некоторые задержанные высказали по поводу «отсутствия бытовых принадлежностей» - тапочек, зубных щеток, полотенец.

«Люди находятся в нормальных условиях с точки зрения размещения, для всех выдано постельное белье, в камере есть возможность написать обращение в адрес какой-либо инстанции или адвоката», - сказала Потяева.

Ранее в одном из Telegram-каналов разместили фотографию восьмиместной камеры спецприемника в Сахарово в Новой Москве, в которой временно разместили 28 задержанных. Член столичной ОНК Марина Литвинович рассказала, что в Сахарово находятся 506 россиян, большинство из которых - с несогласованных акций.

