Около военного лагеря США в Ираке взорвались ракеты
Рядом с американским военным лагерем Виктория в Ираке взорвалась ракета, данных о пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ливанскую телестанцию Al Mayadeen.
По информации телестанции, обстрелу подвергся лагерь в окрестностях международного аэропорта Багдада. Информации о разрушениях также не зафиксировано.
Отмечается, что наблюдатели зафиксировали как минимум три ракеты. Радикальные группировки боевиков пока на данный момент не взяли на себя ответственность за обстрел.
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