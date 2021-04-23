Около военного лагеря США в Ираке взорвались ракеты

Рядом с американским военным лагерем Виктория в Ираке взорвалась ракета, данных о пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ливанскую телестанцию Al Mayadeen.

По информации телестанции, обстрелу подвергся лагерь в окрестностях международного аэропорта Багдада. Информации о разрушениях также не зафиксировано.

Отмечается, что наблюдатели зафиксировали как минимум три ракеты. Радикальные группировки боевиков пока на данный момент не взяли на себя ответственность за обстрел.

