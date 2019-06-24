Около сотни человек пострадали из-за схода поезда с рельсов в Бангладеш

В результате схода с рельсов пассажирского поезда в области Маулвибазар в Бангладеш погибли не менее пяти человек и пострадали как минимум 100, пишет The Daily Star, ссылаясь на полицию.

По данным СМИ, поезд направлялся в столицу Дакку из Силхета, отмечает RT.

Как уточняет РЕН ТВ, пассажирский поезд сошел с рельсов на мосту. Один из вагонов упал в канал, а два других упали недалеко от его берегов.

Экстренные службы работают на месте происшествия, пострадавших госпитализировали.

