Происшествия
Экстренные службы работают на месте происшествия, пострадавших госпитализировали.
Около сотни человек пострадали из-за схода поезда с рельсов в Бангладеш
24 июня08:00
В результате схода с рельсов пассажирского поезда в области Маулвибазар в Бангладеш погибли не менее пяти человек и пострадали как минимум 100, пишет The Daily Star, ссылаясь на полицию.
По данным СМИ, поезд направлялся в столицу Дакку из Силхета, отмечает RT.
Как уточняет РЕН ТВ, пассажирский поезд сошел с рельсов на мосту. Один из вагонов упал в канал, а два других упали недалеко от его берегов.
Экстренные службы работают на месте происшествия, пострадавших госпитализировали.
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ФОТО: Twitter
ТЕГИ:Бангладеш
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