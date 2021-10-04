Около Сочи провалился участок федеральной трассы
Движение на участке трассы Джубга - Сочи замедлено из-за разрушения дороги в районе Мамайского перевала. Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье».
«На участке автодороги А-147 Джубга - Сочи в районе Мамайского перевала произошла просадка дорожного полотна с образованием двух поперечных трещин асфальтового покрытия, расположенных на расстоянии приблизительно 70 м друг от друга», - отмечается в сообщении.
По данным ведомства, трещины на дорожном полотне составляют от 15 до 70 сантиметров на всю ширину проезжей части. Грузовики временно не ездят через Мамайский перевал. На месте работают дорожные службы, предстоит выяснить все детали произошедшего.
«Интерфакс» передает, что на фотографиях и видео с места ЧП видно, как машины медленно проезжают деформированную часть автодороги.
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