Около больницы на северо-западе Москвы взорвался баллон с хлором

В Москве рядом со зданием Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова произошел взрыв баллона с хлором. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник.



Взрыв случился возле одного из корпусов центра на улице Приорова, на расстоянии 10 метров от здания. В настоящий момент на территории медцентра установлено полицейское оцепление, работают пожарные и МЧС. По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Как передает телеканал, причиной взрыва 40-литрового баллона могла стать разгерметизация.

Центр травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова состоит из множества корпусов, включающих в себя травмпункт, машины скорой помощи, операционные отделения.