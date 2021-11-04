Около 60 человек погибли при вооруженной атаке в Нигере

Вооруженное нападение произошло на коммуну Банибангу на юго-западе Нигера, в результате чего погибли около 60 человек. Об этом сообщает France Press со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в «зоне трех границ», где проходят границы государств Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Отмечается, что в этом регионе действует ряд террористических группировок.

По данным источника агенства, после атаки 9 человек числятся пропавшими без вести, 15 спаслись.



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ТЕГИ:НападениеАфрика
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