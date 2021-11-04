Около 60 человек погибли при вооруженной атаке в Нигере
4 ноября 202120:14
Вооруженное нападение произошло на коммуну Банибангу на юго-западе Нигера, в результате чего погибли около 60 человек. Об этом сообщает France Press со ссылкой на источник.
Инцидент произошел в «зоне трех границ», где проходят границы государств Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Отмечается, что в этом регионе действует ряд террористических группировок.
По данным источника агенства, после атаки 9 человек числятся пропавшими без вести, 15 спаслись.
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4 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru