Около 50 мигрантов погибли от жары и голода на судне в Атлантике
Около 50 нелегальных мигрантов погибли от жары и голода на борту судна в Атлантике, пытаясь добраться до Канарских островов. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечает агентство, судно с мигрантами из разных стран Африки отправилось от побережья Марокко 2 августа. Всего на борту находилось 54 человека. Судно легло на дрейф после поломки двигателя и люди начали умирать, поскольку запасы воды и еды закончились.
По данным агентства, на Канарские острова за минувший год прибыли более 23 тысяч нелегальных мигрaнтов, что на 750% бoльше, чем годом рaнее.
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