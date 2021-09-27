Около 40 человек застряли в шахте в Канаде

Не менее 39 человек застряли в шахте, расположенной вблизи города Садбери в Канаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Время нахождения людей под землей не уточняется. Также не приводятся другие детали, в том числе, что стало причиной того, что люди не могут подняться на поверхность.

По данным агентства, шахта Totten Mine, где застряли люди, открылась в 2014 году. Работу на ней выполняют порядка 200 человек.



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