Около 40 человек застряли в шахте в Канаде
27 сентября 202121:16
Не менее 39 человек застряли в шахте, расположенной вблизи города Садбери в Канаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.
Время нахождения людей под землей не уточняется. Также не приводятся другие детали, в том числе, что стало причиной того, что люди не могут подняться на поверхность.
По данным агентства, шахта Totten Mine, где застряли люди, открылась в 2014 году. Работу на ней выполняют порядка 200 человек.
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27 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru