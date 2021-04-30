Около 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле
На религиозном празднике в Израиле в результате обрушения трибун и давки погибли 38 человек, сообщает Haaretz со ссылкой на медиков.
По данным издания, инцидент произошел на горе Мерон, где в ночь на пятницу отмечался еврейский праздник Лаг ба-Омер. Еще более 50 человек получили различные травмы.
Экстренная медицинская служба «Маген Давид Адом» в Twitter подтверждает гибель десятков человек. Уточняется, что на горе Мерон собралось как минимум 100 тысяч паломников. Там произошла давка и рухнули трибуны.
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