Около 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле

На религиозном празднике в Израиле в результате обрушения трибун и давки погибли 38 человек, сообщает Haaretz со ссылкой на медиков.

По данным издания, инцидент произошел на горе Мерон, где в ночь на пятницу отмечался еврейский праздник Лаг ба-Омер. Еще более 50 человек получили различные травмы.

Экстренная медицинская служба «Маген Давид Адом» в Twitter подтверждает гибель десятков человек. Уточняется, что на горе Мерон собралось как минимум 100 тысяч паломников. Там произошла давка и рухнули трибуны.

