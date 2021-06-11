Около 30 человек эвакуировали с севшего на мель теплохода в Петербурге
Теплоход «Палех» сел на мель в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу, передает «Интерфакс».
Отмечается, что сведения о происшествии поступили около 21:00. Теплоход был обнаружен в Петровском фарватере. На его борту находились более 30 человек. Эвакуированных направили в парк 300-летия Санкт-Петербурга.
По данным агентства, на место прибыли спасательные катера «Стремительный», «Раптор», а также катер поисково-спасательной службы. В 21:26 по московскому времени теплоход смог самостоятельно сняться с мели. Он не получил повреждений.
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