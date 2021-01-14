Около 167 тысяч мигрантов прописали в одном из московских домов

Семеро членов организованной группы, занимавшейся незаконной регистрацией мигрантов, предстанут перед Люблинским районным судом Москвы. Сообщение об этом опубликовано на сайте столичной прокуратуры.

Согласно данным следствия, злоумышленники фиктивно поставили на учёт около 167 тысяч приезжих, при этом все мигранты были прописаны в одном помещении в доме на проспекте 40 лет Октября.

Участники банды получали за свои услуги от 2,5 до 5 тысяч рублей. Общая сумма незаконно полученных средств могла составить до 835 млн рублей.

По данным прокуратуры, двое обвиняемых пошли на сделку со следствием, уголовные дела против других членов банды переданы в суд. Организатор преступной схемы находится в розыске.

