Около 12 человек пострадали при взрыве автобуса в Воронеже
Ориентировочно 12 человек получили травмы в результате взрыва в маршрутном такси в центре Воронежа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дежурного городской станции скорой помощи.
Ранее сообщалось о семи пострадавших. Детали и причины произошедшего уточняются. По словам дежурного, двое пострадавших направлены в больницу скорой помощи, еще двое доставлены в ожоговый центр областной больницы.
К месту происшествия выехали семь бригад, большая часть медработников оказывают помощь на месте. По данным агентства, в результате происшествия автобус ПАЗ, выполнявший рейс по городу, полностью сгорел.
По данным Telegram-канала Baza, водитель автобуса заявил сотрудникам МЧС, что причиной взрыва не мог стать газовый баллон, так как автобус работает на дизельном топливе. Кроме того, канал передает, что на место происшествия прибыли сотрудники ФСБ.
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