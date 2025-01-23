Охвативший 10 тысяч кв м склада в Клину открытый огонь потушен

МЧС объявило о ликвидации открытого горения на складском комплексе в подмосковном Клину. Изначально огонь охвати 10 тысяч квадратным метров площади, его локализовали на пяти тысячах квадратных метрах.

В борьбе с пожаром принимают участие 100 человек личного состава и более 30 единиц спецтехники. Загоревшийся скола расположен в начале Волоколамского шоссе.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сведений о пострадавших до сих пор не поступало. Сейчас пожарные занимаются проливкой и разбором горевших конструкций.

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ФОТО: Прокуратура Московской области
ТЕГИ:МЧСПодмосковьеПожар

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