Охвативший 10 тысяч кв м склада в Клину открытый огонь потушен
23 января 202518:06
МЧС объявило о ликвидации открытого горения на складском комплексе в подмосковном Клину. Изначально огонь охвати 10 тысяч квадратным метров площади, его локализовали на пяти тысячах квадратных метрах.
В борьбе с пожаром принимают участие 100 человек личного состава и более 30 единиц спецтехники. Загоревшийся скола расположен в начале Волоколамского шоссе.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сведений о пострадавших до сих пор не поступало. Сейчас пожарные занимаются проливкой и разбором горевших конструкций.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru